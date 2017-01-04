Вратарь Ли Грант официально перешел из Дерби в Сток Сити.
ФК Сток Сити
04 января 2017, 19:16
Пресс-служба Стока подтверждает, что Грант официально выкуплен у Дерби.
Бараны получили за Гранта 1,3 млн. фунтов.
Сток летом арендовал кипера, который отыграл в этом сезоне 14 матчей.
Напомним, Ли взяли в аренду, чтобы тот подменил травмированного Джека Батленда. Джек еще в марте получил травму лодыжки и никак не может выздороветь.
Батленд так и не выздоровел, а вот Грант и 40-летний Шей Гивен защищали ворота Стока.