Англия

Вратарь Ли Грант официально перешел из Дерби в Сток Сити.

Пресс-служба Стока подтверждает, что Грант официально выкуплен у Дерби.

Бараны получили за Гранта 1,3 млн. фунтов.

Сток летом арендовал кипера, который отыграл в этом сезоне 14 матчей.

Напомним, Ли взяли в аренду, чтобы тот подменил травмированного Джека Батленда. Джек еще в марте получил травму лодыжки и никак не может выздороветь.

Батленд так и не выздоровел, а вот Грант и 40-летний Шей Гивен защищали ворота Стока.