Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо пропустит ближайшие 4 поединка своей команды.
ФК Манчестер Сити
04 января 2017, 19:36
Бразилец получил красную карточку от арбитра Ли Мейсона на 32-й минуте матча против Бернли (2:1) в понедельник.
Ферна грубо сыграл против хавбека Йоханна Гудмундссона.
Отметим, что это второе удаление Фернандиньо в сезоне, за которое ему накинули дополнительный матч бана.
Он пропустит матч Кубка Англии против Вест Хэма в пятницу, а также и поединки АПЛ против Эвертона, Тоттенхэма и Вест Хэма.