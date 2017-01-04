Англия

Хавбек Манчестер Сити Фернандиньо пропустит ближайшие 4 поединка своей команды.

Бразилец получил красную карточку от арбитра Ли Мейсона на 32-й минуте матча против Бернли (2:1) в понедельник.

Ферна грубо сыграл против хавбека Йоханна Гудмундссона.

Отметим, что это второе удаление Фернандиньо в сезоне, за которое ему накинули дополнительный матч бана.

Он пропустит матч Кубка Англии против Вест Хэма в пятницу, а также и поединки АПЛ против Эвертона, Тоттенхэма и Вест Хэма.