Англия

Нападающий Челси Лукас Пиазон близок к тому, чтобы остаться в Фулхэме до лета.

22-летний бразильский форвард играет за Фулхэм на правах аренды с августа 2016-го. Сделка рассчитана до 15-го января.

Тем не менее, судя по всему, Лукас Пиазон будет выступать за Дачников до конца сезона. Сам футболист в Twitter заявил, что клубы практически договорились о продлении аренды до лета.

В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 16-ти поединках.