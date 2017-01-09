Англия

Полузащитник Челси Педро подвел итоги кубкового матча против Питерборо (4:1), а также рассказал о следующем поединке против Лестера.

Педро Родригес забил во вчерашнем матче Кубка Англии два мяча в ворота Питерборо. Синие вышли в 4-й раунд Кубка Англии, забив по два мяча в обоих таймах в ворота команды из Первой Лиги.

"Это была приятная победа в матче 3-го раунда Кубка Англии, особенно с учетом того, что мы играли перед нашими болельщиками. Мы проделали хорошую командную работу и очень рады этому результату".

"У Питерборо хорошая команда. Каждый матч в Англии получается очень сложным, не важно, в какой лиге ты играешь. Они бились за победу".

Играя на непривычной для себя позиции левого вингбека, Педро не реализовал возможность забить в первом тайме, пробив с близкого расстояния в перекладину.

"Я не реализовал один голевой момент в первом тайме. Я пробил очень сильно, и мяч ушел выше ворот. Но я счастлив, что забил два мяча".

"Для меня это новая позиция на поле, но в плане работы на команду ничего не поменялось. Я должен был много двигаться, но у меня все получилось, это была хорошая игра".

Синие возвращаются к матчам АПЛ в следующую субботу. Челси предстоит провести гостевой поединок с Лестером. Педро утверждает, что команда приложит максимум усилий, чтобы добиться ещё одного положительного результата.

"С Тоттенхэмом был другой матч. Мы проиграли, но не видим в этом проблемы. Мы просто хотим продолжать идти от игры к игре. В следующем матче мы играем с Лестером, это очень непростой соперник, но мы будем готовиться всю неделю и отправимся на выезд за победой", — резюмировал испанец.