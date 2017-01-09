Англия

Экс-тренер сборной Швеции по физподготовке Ульф Карлссон понесет наказание за клевету в адрес нападающего Манчестер Юнайтед Златана Ибрахимовича.

Карлссон обвинил Златана в применении запрещенных веществ, когда тот выступал за Ювентус.

Суд шведского города Карлстад признал Карлссона виновным в клевете по отношению к Ибрахимовичу и вынудил заплатить ущерб 35-летнему форварду в размере 2500 евро.

Напомним, что нынче швед выступает за Манчестер Юнайтед, где 28-ми матчах во всех турнирах забил 18 голов.