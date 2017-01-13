Англия

Защитник Лестера Джефф Шлупп завершил переход в Кристал Пэлас.

Официальный сайт Орлов отрапортовал о подписании 24-летнего футболиста Ганы. Контракт с игроком заключен на 4,5 года. Ранее сообщалось, что футболист обойдется Кристал Пэлас в сумму, близкую к 10-12 миллионам фунтов. Сообщается, что игрок будет доступен к завтрашнему матчу команды против Вест Хэма.

"Очень рад, что мы подписали Джеффа, за которым я с восхищением наблюдал некоторое время. Это талантливый и очень атлетичный игрок. Шлупп принесет силу и опыт в оборону, став опорой клуба на многие года, ведь ему всего 24", — сказал тренер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс.

Шлупп сыграл 150 матчей за Лестер, включая 24 поединка в чемпионском сезоне. На счету игрока 12 матчей за национальную команду (1 гол). В нынешнем сезоне за команду Клаудио Раньери футболист провел девять игр.