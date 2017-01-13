Миддлсбро придется заплатить серьезную сумму, чтобы заполучить форварда Сток Сити Бояна Кркича.
Боян Кркич, AFP
13 января 2017, 20:14
Sky Sports сообщает, что Миддлсбро сделал запрос по форварду Стока.
Гончары же поведали, что хотят за испанца 12 млн. фунтов.
Вест Бром, Лас-Пальмас и Валенсия также делали запрос по 26-летнему Бояну.
Отметим, что в услугах Бояна лично заинтересован тренер Боро Айтор Каранка.
Боян в текущем чемпионате всего 5 раз выходил в основе и забил 3 гола. Тем не менее, тренер Стока Марк Хьюз подчеркнул, что ему нужен Кркич, ведь на Кубок Африки уехал несколько игроков атаки Гончаров.