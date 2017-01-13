Sky Sports сообщает, что Миддлсбро сделал запрос по форварду Стока.

Гончары же поведали, что хотят за испанца 12 млн. фунтов.

Вест Бром, Лас-Пальмас и Валенсия также делали запрос по 26-летнему Бояну.

Отметим, что в услугах Бояна лично заинтересован тренер Боро Айтор Каранка.

Боян в текущем чемпионате всего 5 раз выходил в основе и забил 3 гола. Тем не менее, тренер Стока Марк Хьюз подчеркнул, что ему нужен Кркич, ведь на Кубок Африки уехал несколько игроков атаки Гончаров.