Англия

Миддлсбро придется заплатить серьезную сумму, чтобы заполучить форварда Сток Сити Бояна Кркича.

Sky Sports сообщает, что Миддлсбро сделал запрос по форварду Стока.

Гончары же поведали, что хотят за испанца 12 млн. фунтов.

Вест Бром, Лас-Пальмас и Валенсия также делали запрос по 26-летнему Бояну.

Отметим, что в услугах Бояна лично заинтересован тренер Боро Айтор Каранка.

Боян в текущем чемпионате всего 5 раз выходил в основе и забил 3 гола. Тем не менее, тренер Стока Марк Хьюз подчеркнул, что ему нужен Кркич, ведь на Кубок Африки уехал несколько игроков атаки Гончаров.