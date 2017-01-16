Англия

Если Камерун выйдет в финал, то Ливерпуль не сможет задействовать своего защитника Жоэля Матипа вплоть до 11 февраля.

Матип свой последний матч за Камерун провел больше года назад – в сентябре 2015. В нынешнем сезоне Жоэль попал в предварительную заявку своей страны на КАН, однако отказался играть за сборную.

ФИФА заявила, что без разрешения Камеруна Матип не сможет играть за Ливерпуль. И это продлится вплоть до того момента, пока сборная будет выступать на КАНе.

Если камерунцам удастся пробиться в финал, который состоится 5 февраля, то Ливерпуль не сможет использовать Матипа вплоть до 11 февраля, когда Красным предстоит домашняя игра против Тоттенхэма.

Таким образом уроженец Германии пропустит матчи против Плимута, Суонси, Саутгемптона, Челси и Халл Сити.

Стоит отметить, что Ливерпуль уже был вынужден исключить Матипа из заявки на матч против Ман Юнайтед. Предыдущие 7 поединков Премьер-лиги Жоэль пропустил из-за травмы лодыжки.

"Игрок, который был вызван футбольной ассоциацией в одну из сборных своей страны, если другое не оговорено отдельно, не может играть за клуб в период, на который он вызывался + дополнительные 5 дней", — гласят правила ФИФА.

"Насколько мы понимаем, Жоэль завершил карьеру в сборной. Ливерпуль сделал все, чтобы прояснить это, но мы до сих пор не уверены, может ли он играть. Все это довольно сложно и довольно раздражающе, если честно", — отметил менеджер Ливерпуля Юрген Клопп.

Камерун стартовал на турнире ничьей 1:1 с Буркина-Фасо.