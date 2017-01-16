Нападающий Челси Патрик Бэмфорд в ближайшее время должен стать игроком Миддлсбро.
Патрик Бамфорд, фото фк челси
16 января 2017, 22:36
23-летний Бэмфорд перешел в Челси за полтора миллиона фунтов из Ноттингема в 2012 году. До сих пор Патрик ни разу не сыграл за основную команду Аристократов.
Форвард не сумел проявить себя в арендах – ни в Норвиче, ни в Кристал Пэлас, ни в Бернли, за который выступал в первой части сезона.
Предполагается, что Челси отозвал Бэмфорда из аренды в Бернли, чтобы продать его в Миддлсбро.
В Боро не понаслышке знакомы с возможностями нападающего – в сезоне 2014/2015 Патрик отметился 17 голами в 38 матчах Чемпионшипа за Речников.
Предполагается, что Миддлсбро заплатит за Бэмфорда 10 млн фунтов.
Ранее Речники уже подписали другого форварда – Руди Гестеда из Астон Виллы.