Англия

Нападающий Челси Патрик Бэмфорд в ближайшее время должен стать игроком Миддлсбро.

23-летний Бэмфорд перешел в Челси за полтора миллиона фунтов из Ноттингема в 2012 году. До сих пор Патрик ни разу не сыграл за основную команду Аристократов.

Форвард не сумел проявить себя в арендах – ни в Норвиче, ни в Кристал Пэлас, ни в Бернли, за который выступал в первой части сезона.

Предполагается, что Челси отозвал Бэмфорда из аренды в Бернли, чтобы продать его в Миддлсбро.

В Боро не понаслышке знакомы с возможностями нападающего – в сезоне 2014/2015 Патрик отметился 17 голами в 38 матчах Чемпионшипа за Речников.

Предполагается, что Миддлсбро заплатит за Бэмфорда 10 млн фунтов.

Ранее Речники уже подписали другого форварда – Руди Гестеда из Астон Виллы.