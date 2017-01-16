Англия

Нападающему Диего Косте придется изрядно потрудиться, чтобы вернуть свое место в основе Челси, а летом главный тренер команды Антонио Конте не будет возражать против продажи испанца.

По информации английских СМИ у Косты возник конфликт с физиотерапевтами команды, а позже – и с тренером Антонио Конте.

В последней игре Синих против Лестера (3:0) Диего не играл из-за травмы спины. Неизвестно, сможет ли испанец во вторник приступить к тренировкам в общей группе – сегодня он занимался по индивидуальной программе.

The Telegraph сообщает, что Косте отнюдь не гарантировано место в основе после восстановления, даже несмотря на его 14 голов и 5 ассистов в 19 матчах АПЛ в этом сезоне.

Издание уверяет, что даже если испанец сможет вернуться в основу, летом Конте не станет препятствовать его уходу из клуба.

Ранее сообщалось, что у Косты на руках предложение из Китая, где ему предлагают зарплату в 30 млн фунтов за сезон.