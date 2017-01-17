Англия

Защитник Арсенала Карл Дженкинсон в ближайшее время может стать игроком Кристал Пэлас.

Дженкинсон пополнил ряды Арсенала 5 с половиной лет назад. Он тогда перешел за 1 млн фунтов из Чарльтона. За это время Карл дважды отправлялся в аренду в Вест Хэм. На счету защитника лишь 38 матчей за Арсенал в Премьер-лиге.

The Telegraph сообщает, что Кристал Пэлас и Арсенал достигли соглашения по трансферу защитника. Пэлас возглавляет Сэм Аллардайс, ранее работавший с Дженкинсоном в Вест Хэме.

Биг Сэм заявил, что сейчас клубу осталось только согласовать контракт с Карлом. Предполагается, что игрок не желает идти на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 40 тысяч фунтов в неделю.

Ранее Пэлас подписал другого флангового защитника – Джеффри Шлуппа из Лестера.