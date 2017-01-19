Англия

Молотобойцы намерены переманить защитника Святых Жозе Фонте.

Как сообщает Sky Sports, Вест Хэм уже начал переговорный процесс с Саутгемптоном относительно трансфера Жозе Фонте.

Стоит отметить, что контракт футболиста с Молотобойцами истекает летом следующего года, а ранее сообщалось, что португалец попросил руководство клуба выставить его на трансфер.

В текущем сезоне Фонте провел за Святых 17 матчей в АПЛ и два поединка в Кубке Англии.

За Саутгемптон Фонте выступает с 2010 года.