Молотобойцы намерены переманить защитника Святых Жозе Фонте.
Жозе Фонте, southamptonfc.com
19 января 2017, 14:23
Как сообщает Sky Sports, Вест Хэм уже начал переговорный процесс с Саутгемптоном относительно трансфера Жозе Фонте.
Стоит отметить, что контракт футболиста с Молотобойцами истекает летом следующего года, а ранее сообщалось, что португалец попросил руководство клуба выставить его на трансфер.
В текущем сезоне Фонте провел за Святых 17 матчей в АПЛ и два поединка в Кубке Англии.
За Саутгемптон Фонте выступает с 2010 года.