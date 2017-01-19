Англия

Полузащитник Тигров Джейк Ливермор в ближайшее время станет игроком Дроздов.

Ранее стало известно, что Халл отклонил предложение Вест Бромвича в размере 8 миллионов фунтов по 27-летнему хавбеку, но позже передумал и согласился его продать.

Сообщается, что сегодня утром Ливермор покинул расположение Тигров и отправился в стан Дроздов для переговоров по личному контракту.

Напомним, что Ливермор перебрался в Халл летом 2014 года из Тоттенхэма за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел 21 матч в АПЛ и забил 1 гол.