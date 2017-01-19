Англия

Голкипер Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро привлек внимание аргентинского гранда.

По данным издания Sky Sports, Бока Жуниорс рассматривает возможность приобретения аргентинского стража ворот Красных дьяволов.

Сообщается, что в зимнее трансферное окно Юнайтед вряд ли отпустит Ромеро, так как ранее уже отправил в аренду в Астон Виллу одного из запасных вратарей — Сэма Джонстоуна.

Напомним, что 29-летний голкипер начинал карьеру в аргентинском Расинге, после чего поиграл в АЗ, Сампдории и Монако.

Летом 2015 года Ромеро перебрался из Италии в Манчестер Юнайтед на правах свободного агента.

В текущем сезоне он провел лишь 5 матчей во всех турнирах в составе команды Моуриньо.