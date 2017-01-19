Англия

Красные отказались отпускать защитника Мамаду Сахо на условиях аренды.

Как информирует издание Sky Sports, Святые сделали запрос по аренде 26-летнего центрбека, но получили отказ.

Сообщается, что Ливерпуль планирует расстаться с Сахо лишь путем полноценной продажи.

Напомним, что из-за конфликта с менеджером Красных Юргеном Клоппом француз не играл за первую команду в текущем сезоне.

Позавчера Сахо был и вовсе исключен из молодежной команды Ливепуля, так как клуб намерен приложить все усилия для его продажи.