Красные отказались отпускать защитника Мамаду Сахо на условиях аренды.
Мамаду Сахо, AFP
19 января 2017, 16:24
Как информирует издание Sky Sports, Святые сделали запрос по аренде 26-летнего центрбека, но получили отказ.
Сообщается, что Ливерпуль планирует расстаться с Сахо лишь путем полноценной продажи.
Напомним, что из-за конфликта с менеджером Красных Юргеном Клоппом француз не играл за первую команду в текущем сезоне.
Позавчера Сахо был и вовсе исключен из молодежной команды Ливепуля, так как клуб намерен приложить все усилия для его продажи.