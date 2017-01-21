Англия

Суонси перестрелял Ливерпуль

В фантастическом поединке команда Пола Клемента впервые в своей истории добыла победу на Энфилде (3:2).

Автор дубля - Льоренте, squawka.com

До матча никто не мог предположить, что команда Клемента так хорошо проявит себя в выездном поединке с Ливерпулем. Однако, Лебеди сумели продержаться в первой половине без пропущенных мячей, а во втором тайме буквально пустились во все тяжкие — в открытом футболе гостям удалось забить больше, чем команда Юргена Клоппа.



Отметим, что отличаться гости могли еще в первой половине, но все же их эпизод можно назвать в большей мере случайным. Том Кэрролл то ли простреливал, то ли пробивал с края штрафной, однако мяч задел защитника Ливерпуля и угодил в ближнюю штангу ворот Симона Миньоле. В целом же, первая половина являлась абсолютной противоположностью тайма второго — до перерыва команды особо вперед на ходили, а вратарям практически не приходилось вступать в игру.



Второй тайм начался просто потрясающе для команды Пола Клемента. Уже спустя десять минут после возобновления игры Лебеди вели в счете, причем с преимуществом в два мяча — дубль на свой счет записал Фернандо Льоренте. Сперва баск оказался расторопнее всех в чужой штрафной, найдя момент пробить примерно с линии вратарской после того, как сфера заметалась во владениях Ливерпуля с подачи углового. А уже спустя несколько минут Льоренте забил свой второй мяч в игре — с левого фланга отличную подачу исполнил Том Кэрролл, а испанец выиграл второй этаж и отправил круглого в сетку чужих ворот.



Ясное дело, что Ливерпуль такое положение вещей никак не устраивало, поэтому отыграть один из мячей им удалось спустя три минуты после второго гола Льоренте. Взятие ворот было стандартным: с левого края навесил Джеймс Милнер, а Роберто Фирмино головой отправил круглого в ворота Фабиански. Гол был похож на тот, который три минуты ранее забили Лебеди. Мерсисайдцы продолжали идти вперед, что в итоге привело к второму мячу Роберто Фирмино, который был забит за двадцать минут до окончания основного времени встречи. Бразилец принял и обработал мяч в чужой штрафной при непростой ситуации и опеке защитников, а затем мощно выстрелил точно в угол ворот польского кипера гостей — 2:2.



Казалось, все оставшиеся двадцать минут Ливерпуль будет находиться в атаке и наверняка может вырвать победу, но все случилось как раз наоборот. Пусть команда Юргена Клоппа и больше находилась на чужой половине поля, но реализовать свой шанс, пусть и единственный в остатке встречи удалось именно футболистам Суонси — мяч отскочил от Клавана к находившемуся одному Гильфи Сигурдссону, после чего исландец без особого труда с хорошей позиции послал круглого мимо Миньоле — 3:2.



В итоге, Суонси добывают крайне неожиданную победу, которая стала для них первой в истории на Энфилде. Этот триумф позволил команде Клемента на время покинуть зону вылета, что уже является успехом.



Football.ua



Ливерпуль – Суонси 2:3

Голы: Фирмино, 55, 69 – Льоренте, 48, 52, Сигурдссон, 74



Ливерпуль: Миньоле — Милнер, Клаван, Ловрен, Клайн – Джан (Ориги, 71), Вейналдум (Матип, 90+5), Хендерсон — Лаллана, Фирмино, Коутиньо (Старридж, 57)



Суонси: Фабиански – Ольссон (Ранхель, 79), Моусон, Фернандес, Нотон — Корк, Фер (Фултон, 90+4), Кэрролл — Сигурдссон, Раутледж, Льоренте (Борха, 85)



Предупреждения: Клаван — Фер