Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола выступил в защиту своих игроков, которых обвиняли в том, что они недостойны играть за такой клуб.

После поражения от Эвертона 0:4 Ман Сити на 10 пунктов отстает от Челси. Сам Гвардиола признал, что борьба за чемпионство для его команды уже окончена.

Выступления команды породили интересы к Гвардиоле о том, достойны ли нынешние игроки защищать цвета Сити.

"Это хорошие футболисты. Я с уважением отношусь к ребятам, так с чего бы мне говорить, что они недостаточно хороши. Я не понимаю такого неуважения, не понимаю, когда говорят, что эти футболисты недостаточно хороши для меня. Может это я недостаточно хорош для них?"

"В Ман Сити собраны топ-игроки, очень качественные. Они доказали это в прошлом сезоне, не раз показывали и в этом".

Особенно в прессе достается вратарю Клаудио Браво, который сменил любимца публики Джо Харта. Чилиец, к примеру, не сделал ни одного сейва в матче с Эвертоном (0:4). Также Гвардиола пока не нашел оптимальное сочетание в защите, меняя схемы и игроков по ходу сезона.

На вопрос о том, может ли это быть причиной неудач команды, Пеп ответил: "Возможно, возможно. Да, возможно. Да, я принимаю на себя ответственность, как тренер. Но я никогда в своей жизни – никогда – не скажу, что единственной причиной наших поражений был Клаудио Браво. Это только одна из многих причин. Возможно дело в том, что мы меняли защиту – возможно – но мы никогда это не узнаем".

Сегодня Сити сыграет против Тоттенхэма. Начало матча – в 19.30 по киевскому времени.