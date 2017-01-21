Англия

Главный тренер Саутгемптона Клод Пюэль ставит успех в чемпионате превыше достижений в Кубке Англии и Кубке Лиги.

Саутгемптон проиграл 4 последних матча в АПЛ – Тоттенхэму, Вест Брому, Эвертону и Бернли. А вот в кубковых турнирах дела у Святых идут не так плохо – в Кубке Англии они выбили Норвич, а первом полуфинальном матче Кубка Лиги обыграли Ливерпуль 1:0.

Несмотря на то, что Сотон не играл в финалах кубков с 2003 года, приоритетом для Пюэля является АПЛ, где завтра Святые примут дома Лестер.

"Самая важная игра – против Лестера. Важно прервать череду поражений", — заверил Пюэль.

"Нам нужен хороший результат, нужны очки. А потом мы уже будем думать о полуфинале Кубка Лиги против Ливерпуля".

Начало встречи Саутгемптона и Лестера – завтра в 14.00 по киевскому времени.