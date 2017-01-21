Англия

Полузащитник Суонси Гильфи Сигурдссон дал комментарий после матча против Ливерпуля (3:2).

Исландец забил победный гол на Анфилде, принеся неожиданную победу Лебедям.

"Даже одно очко на Анфилде было бы очень хорошим результатом. Это показатель характера команды. Мы хотели победить в концовке, поднажали и забили гол", — цитирует Сигурдссона Goal.com.

"Большой Льоренте очень силен в штрафной. Мы доставляли мяч ему на голову. Он очень силен в воздухе".

"В защите хорошо защищались. Отлично выполнили план на игру", — отметил Сигурдссон.