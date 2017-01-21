Полузащитник Суонси Гильфи Сигурдссон дал комментарий после матча против Ливерпуля (3:2).
гильфи сигурдссон, twitter
21 января 2017, 18:35
Исландец забил победный гол на Анфилде, принеся неожиданную победу Лебедям.
"Даже одно очко на Анфилде было бы очень хорошим результатом. Это показатель характера команды. Мы хотели победить в концовке, поднажали и забили гол", — цитирует Сигурдссона Goal.com.
"Большой Льоренте очень силен в штрафной. Мы доставляли мяч ему на голову. Он очень силен в воздухе".
"В защите хорошо защищались. Отлично выполнили план на игру", — отметил Сигурдссон.