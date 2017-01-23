Англия

Нападающий Брентфорда Скотт Хоган в ближайшее время должен стать игроком Молотобойцев.

Ранее сообщалось, что клуб из Чемпионшипа уже отклонил несколько предложений по 24-летнему форварду, последнее из которых составило 12,5 миллионов фунтов.

По информации издания Sky Sports, Брентфорд, все же, решил продать Хогана и он станет игроком Вест Хэма в ближайшие 2 суток.

На данный момент Хоган восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, которая не позволила ему принять участие в поединке с Уиганом (1:2).

В текущем сезоне Хоган провел 25 матчей в Чемпионшипе и записал на свой счет 14 голов.