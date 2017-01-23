Англия

Полузащитник Халл Сити Райан Мэйсон серьезно пострадал в столкновении с защитником Челси Гари Кэхиллом, однако был прооперирован и сейчас находится в стабильном состоянии.

Вчера Халл Сити проиграл Челси 0:2, а поединок был ознаменован серьезной травмой защитника Тигров Райана Мейсона. После столкновения с Гари Кэхиллом он покинул поле на носилках и сразу же был отправлен в госпиталь.

Халл Сити выпустил заявление, в котором сообщил, что у Мэйсона трещина черепа. Также клуб сообщил, что Райан уже прооперирован и находится в стабильном состоянии.

Ожидается, что Райан пробудет в госпитале ближайшие несколько дней.