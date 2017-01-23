Англия

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре уверен, что для победы все средства хороши и что вингер Рахим Стерлинг должен был проявить навыки актера, чтобы заработать пенальти в игре с Тоттенхэмом (2:2).

Манчестер Сити вел 2:0 в матче с Тоттенхэмом. При счете 2:1 арбитр встречи Андре Марринер не дал пенальти в эпизоде, когда Кайл Уокер толкнул Стерлинга, а позже Тоттенхэм сравнял счет и матч закончился 2:2.

"Если у вас есть немного опыта, как у меня, то вы бы нырнули. Стерлингу, пожалуй, следовало это сделать", — заявил Яя Туре.

"Рахим — слишком честный малый, он желает поступать правильно в такого рода эпизодах. Когда человек такой, нельзя сказать ему, что он делает неправильно. Но когда пересматриваешь эпизод – видишь, что он бы не промахнулся, если бы не толчок в спину от Уокера".

"Иногда футбол кажется несправедливым. Я буду пересматривать матч дома, разобью телевизор и буду зол. Если арбитр посмотрит нарезку матча, то и он поймет, что не все было справедливым. Все мы делаем ошибки, но эту сложно принять. Два очка уплыли от нас. Мы играли против отличной команды, но заслуживали победу".

После 22 туров Манчестер Сити идет на 5-м месте в АПЛ.