Англия

Хавбек Арсенала Гранит Джака согласно регламенту должен быть дисквалифицирован на 4 ближайших поединка Канониров.

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака перебрался на Эмирейтс перед началом нынешнего сезона из менхенгладбахской Боруссии.

Вчера Канониры переиграли Бернли (2:1), а Джака заработал свою вторую прямую красную карточку в нынешнем сезоне.

Согласно регламенту, после второй красной карточки футболист должен быть отстранен не на 3, а на 4 поединка.

Ранее подобная участь постигла хавбека Манчестер Сити Фернандиньо.

Джака должен пропустить встречу против Саутгемптона в Кубке Англии, а также игры АПЛ с Уотфордом, Халлом и Челси.

Стоит отметить, что с начала прошлого сезона никто в топ-5 европейских чемпионатов не заработал больше красных, чем Джака – швейцарец собрал 5 карточек этого цвета.

В нынешнем сезоне на счету Гранита 22 матча за Арсенал во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.