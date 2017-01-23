Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо уверен, что никто не вправе осуждать тех игроков, которые решили продолжить свою карьеру в Китае.

Летом ходило много слухов о том, что Руни может покинуть команду. Более того, СМИ безапелляционно утверждали, что капитан Красных Дьяволов уже не соответствует уровню команды.

В результате Уэйн все-таки остался в МЮ. В последнем туре АПЛ он принес МЮ ничью против Сток Сити на последних минутах поединка. Таким образом Руни стал лучшим бомбардиром в истории МЮ и теперь уже везде о нем пишут в восторженных тонах.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо уверен, что Руни остается важным игроком для клуба, однако настаивает на том, что его капитан имеет полное право выбора, где ему продолжить свою карьеру. Стоит отметить, что и летом Жозе занимал позицию "Руни сам должен решать, остаться или уходить из МЮ".

"Я думаю, Руни по-прежнему может многое дать команде. Но на определенном этапе карьеры ты достигаешь уровня, когда зарабатываешь право играть там, где пожелаешь", — считает Моуриньо.

"Разве мог бы кто-нибудь критиковать Златана Ибрахимовича, если бы он прошлым летом уехал в Китай или США? Как можно сказать что-то в адрес парня с такой потрясающей карьерой? Случай Руни полностью идентичен. Это жизнь Уэйна, это его карьера. Решение должен принимать он и его семья".

"Мне не нравится критиковать тех, кто едет в Китай. Это их жизнь они вправе управлять ею, вправе управлять своими карьерами. Деньги огромные, да и опыт может получиться очень интересным".

Стоит отметить, что менеджер Арсенала Арсен Венгер весьма неодобрительно относится к уходу игроков в Китай.

"Я знаю, что некоторые мои коллеги склонны преувеличивать свою важность и думать, что они могут вмешиваться в жизнь других людей. Я не из таких".

"Что касается Руни, то понятия не имею, что он думает о будущем – он никогда об этом не упоминал".