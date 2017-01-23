Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрахимович не может понять, почему его партнер по линии атаки Красных Дьяволов Уэйн Руни обычно не получает должного признания.

В субботу 31-летний Руни стал лучшим бомбардиром в истории Манчестер Юнайтед. За это в адрес Руни начали отовсюду сыпаться восторженные возгласы – прямо как когда он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Впрочем, когда дело не касается рекордов, Руни не получает такого одобрения – обычно пишут о том, что ему уже нужно уходить из Манчестер Юнайтед.

"Руни – великолепный игрок. За пределами поля он настоящий лидер, да и на газоне он совершенен", — уверен Ибрахимович.

"Уэйн помогает товарищам по команде, а кроме того, отлично знает, как забивать и делать ассисты. Руни всегда усердно работает на тренировках. Всякий, кто его знает, понимает, насколько хорош Уэйн. Но эта страна должна его ценить".

"Я не знаю ни одного нападающего, который нынче был бы похожим на Руни. Вот назовите мне хоть несколько имен. Просветите меня. Видите, а вы все равно недовольны!"

"Я горжусь тем, что выхожу на поле вместе с Руни. Надеюсь, он продолжит в том же духе".