Англия

Опорный полузащитник Канониров Гранит Джака был обвинен в применении расизма по отношению к сотруднику аэропорта Хитроу.

Швейцарский полузащитник Канониров Гранит Джака, провожая друга на самолет, решил продемонстрировать свое "воспитание" по отношению к работнику лондонского аэропорта Хитроу, применив к нему расистские высказывания.

Через некоторое время футболиста задержали, и он уже вынужден был давать комментарий не в микст-зоне после игры, а лондонской полиции, относительно данного эпизода.

Этот инцидент произошел вчера вечером — как раз спустя сутки, после окончания поединка 22-го тура АПЛ против Бернли (0:1) в котором, к слову, Гранит Джака получил от главного арбитра прямую красную карточку.

Обусловлено ли это неподобающим поведением Гранита в аэропорту — неизвестно, однако, в скором времени, на Гранита может обрушится ряд критики со стороны СМИ, а также последовать наказание со стороны руководства Канониров по поводу действий опального швейцарца.

В текущем сезоне, Гранит Джака провел в составе Арсенала 19 встреч, в которых отметился одним забитым мячом, а также двумя удалениями.