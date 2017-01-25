Англия

Защитник Суонси Нил Тейлор попал в сферу интересов Черных котов.

Ранее стало известно, ван Аанхолт близок к переходу в Кристал Пэлас за 12 миллионов фунтов.

По информации издания Newcastle Chronicle, Сандерленд в поисках замены для голландца обратил внимание на Тейлора.

Вероятность трансфера увеличивает тот факт, что на позицию валлийца Лебеди недавно приобрели бека Мартина Ольссона.

В текущем сезоне 27-летний Тейлор провел 11 матчей в АПЛ и 2 поединка в Кубке Лиги.