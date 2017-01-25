Англия

Полузащитник Фабиан Делф намерен продолжить выступления в составе Горожан.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел в АПЛ лишь 3 матча, в которых наиграл 28 минут.

По данным издания Manchester Evening News, несмотря на небольшое количество игровой практики, Делфа устраивает его положение в команде и он не собирается уходить.

Ранее стало известно об интересе к Делфу со стороны Вест Бромвича и Астон Виллы.

Напомним, что англичанин перебрался в Ман Сити из Астон Виллы летом 2015 года за 11,5 миллионов евро.