Полузащитник Фабиан Делф намерен продолжить выступления в составе Горожан.
Фабиан Делф, Getty Images
25 января 2017, 19:40
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел в АПЛ лишь 3 матча, в которых наиграл 28 минут.
По данным издания Manchester Evening News, несмотря на небольшое количество игровой практики, Делфа устраивает его положение в команде и он не собирается уходить.
Ранее стало известно об интересе к Делфу со стороны Вест Бромвича и Астон Виллы.
Напомним, что англичанин перебрался в Ман Сити из Астон Виллы летом 2015 года за 11,5 миллионов евро.