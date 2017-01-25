Вилланы хотят видеть в своих рядах нападающего Арсенала Чубу Акпома.
Чуба Акпом, Getty Images
25 января 2017, 21:55
Как информирует издание Birmingham Mail, бирмингемский клуб рассматривает возможность аренды 21-летнего форварда.
Ранее стало известно, что и сам Акпом в зимнее трансферное окно намерен сменить клубную прописку.
В минувшем сезоне молодой англичанин выступал на правах аренды в Халл Сити, проведя 35 матчей в Чемпионшипе и забив 3 гола.
В текущей кампании на его счету лишь 1 поединок в Кубке Лиги.