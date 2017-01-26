Англия

Полузащитник Бернли Дин Марни может вылететь до конца сезона после полученной травмы крестообразных связок колена в недавней игре с Арсеналом.

Главный тренер Бордовых Шон Дайч подтвердил полученную травму своего подопечного Дина Марни после поединка с Канонирами четыре дня назад (1:2).

По словам наставника Бернли, полузащитник получил повреждение крестообразной связки колена в столкновении с оппонентом.

Как утверждает английское издание Sky Sports, Марни, в связи с полученной травмой, может пропустить остаток текущего сезона, что несомненно будет являться потерей Бордовых в контексте борьбы за сохранение прописки в элите английского футбола.

В текущем сезоне Дин Марни провел за Бернли 21 поединок, отметившись одним забитым мячом.