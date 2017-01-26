Англия

Менеджер Миддлсбро Айтор Каранка выразил надежду, что клубу удастся подписать форварда ПСЖ Хесе Родригеса.

Напомним, Хесе перебрался в ПСЖ летом 2016 года, однако ему так и не удалось зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Сейчас в прессе ходит много слухов касательно будущего испанца. Писали об интересе Ромы, Милана, Ливерпуля и Лас Пальмаса.

"Миддлсбро заинтересован в подписании Хесе. Я знаю его уже семь или восемь лет, и он был одним из моих любимых игроков, когда я работал в Испании", — приводит слова Каранки официальный сайт клуба.

"Знаком с потенциалом и характером Хесе. Его качества помогут нам. Пытаемся убедить Хесе, что у него может быть хорошее будущее в нашем клубе".