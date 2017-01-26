Англия

Речники ответили отказом действующему чемпиону Англии по поводу возможной покупки уругвайского исполнителя команды Гастона Рамиреса.

Сегодня появилась информация, что полузащитник Речников Гастон Рамирес запросил трансфер у Миддлсбро относительно его продажи в текущее трансферное окно.

По данным издания Sky Sports, интерес к 26-летнему хавбеку проявил Лестер, который уже готов был оформить необходимые документы относительно перехода Гастона в стан Лис.

Однако, как утверждает главный тренер Миддлсбро Айтор Каранка, Речники уже успели ответить Лестеру отказом по поводу возможной покупки Рамиреса. Каранка сказал, что Гастон все еще входит в его планы, а посему, продавать своего исполнителя он сейчас не намерен.

В текущем сезоне он провел 17 матчей в АПЛ, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.