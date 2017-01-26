Англия

В ожидании возобновления чемпионата украинской Премьер-Лиги, любители спорта уделяют повышенное внимание чемпионатам Англии и Испании.

Государственная лотерея тото " Фортуна Live " выделила центральные матчи английской Премьер-лиги и испанкой Примеры, которые состоятся в феврале.

Челси – Арсенал

АПЛ, 24 тур

4 февраля, 14:30

Канониры нынче напоминают затаившегося зверя, который ждет своего шанса для стремительного рывка. Возможности для этого лучше не придумаешь. Как тут не напомнить, что в первом круге Арсенал одержал убедительную победу над командой Конте (3:0), после чего и началась фантастическая победная серия Синих, которую удалось прервать лишь Тоттенхэму в начале января. Напомним также, что три из четырех поражений в этом сезоне Челси потерпел в гостях. Единственный раз, когда лондонский клуб сложил оружие на Стэмфорд Бридж, было в далеком сентябре, когда здесь успех праздновал Ливерпуль.

Подробную статистику противостояний команд можно найти на сайте "Фортуна Live".

Ливерпуль – Тоттенхэм

АПЛ, 25 тур

11 февраля, 19:30

Шпоры нынче очень хороши. Парни Маурисио Почеттино двигаются не только по дистанции, но и на поле легко, зная, что им нужно для достижения цели. Но самое главное, видно, что команда голодна до побед. Лондонцы менее месяца назад обыграли Челси, теперь пришел черед еще одной битвы с претендентом на самые высокие места. Стоит, к слову, также напомнить, что, как и Шпоры, мерсисайдцы не проигрывают во внутреннем чемпионате с декабря, а на их родной арене максимальным уловом гостевых коллективов было две ничьи.

Ман Сити – Ман Юнайтед

АПЛ, 26 тур

26 февраля, 16:15

У обоих клубов нынче ладится далеко не все. И красная, и синяя части Манчестера хотели бы видеть свои любимые команды на первых ролях, однако пока приходится довольствоваться борьбой за зону Лиги чемпионов. Для оппонентов это будет уже третье свидание в нынешнем сезоне. Ранее Сити обыгрывал Дьяволов в рамках АПЛ (2:1), а команда Моуриньо взяла реванш в Кубке лиги (1:0). Любопытно, что в последний раз Юнайтед дважды кряду обыгрывал регионального соседа шесть лет назад. Тогда еще под руководством Алекса Фергюсона МЮ сперва взял верх опять-таки в Кубке лиги, а затем повторил свой успех в гостевом поединке чемпионата. Повторится ли история на этот раз?

Сельта – Реал

Примера, 21 тур

5 февраля, 21:45

В начале февраля Сельте и Реалу предстоит провести третий матч всего за 20 дней. Вчера Кельты огорчили Сливочных, оставив их за бортом Кубка Испании, так что нет сомнений, что у Королевского клуба будет огромное желание отомстить своим обидчикам. Практика с Севильей показывает, что такая плотность игр с одними и теми же соперниками не идет на пользу команде Зидана. Возможно, галисийцам снова удастся удивить грозного соперника, нанеся ему очередное поражение этой зимой. Не стоит также забывать, что Сельта – соперник Шахтера в Лиге Европы, поэтому у болельщиков появится очередная прекрасная возможность оценить силу оппонента Горняков на фоне лидера Примеры.

Подробную статистику противостояний команд можно найти на сайте "Фортуна Live".

Атлетико – Сельта

Примера, 22 тур

12 февраля, 21:45

Вообще, февраль для Кельтов будет одним из самых тяжелых периодов в сезоне. Помимо двух тяжелейших игр в еврокубках подопечных Эдуардо Бериссо ожидает два кряду поединка с признанными лидерами испанского футбола последних лет. Удастся ли команде сдать этот экзамен? Атлетико, похоже, понемногу пытается выгрызть назад привычные себе места в ТОП-3, поэтому в трех очках против если не прямого конкурента, то претендента на еврозону остро нуждается.

Сосьедад – Вильярреал

Примера, 23 тур

19 февраля, 13:00

Такие команды можно считать свитой короля испанского футбола, расположившихся чуть неподалеку от лидеров, но способных отобрать у них очки, если те зазеваются. Пожалуй, тяжело найти клубы, которые бы чаще встречались между собой за последние четырнадцать месяцев. За этот период для оппонентов это будет уже седьмой поединок: дважды они пересекались в Кубке короля, трижды в Ла Лиге и еще раз – провели контрольный матч летом прошлого года. Небольшое преимущество пока что у Субмарины (три победы), правда, и ничьи случались достаточно часто – трижды. Отмечаем, что Вильярреал не лучшим образом выступает в нынешнем чемпионате в гостях, выиграв только два матча из девяти. Сосьедад же по результатам домашних встреч только одиннадцатый: в активе басков чуть более пятидесяти процентов побед в родных стенах.

Атлетико – Барселона

Примера, 24 тур

26 февраля, 21:00 (дата и время базовые, еще не определены)

В каком бы состоянии не были соперники накануне встречи, принципиальность противостояния будет бить все рекорды, учитывая последние обиды каждой из сторон. Индейцы выбили каталонцев из Лиги чемпионов в 2016-м, а уже по ходу нынешнего чемпионата отстояли ничью на Камп Ноу. Хотя перед этой чередой неудач победная серия Барсы в матчах с Атлетико равнялась семи матчам. Не стоит забывать также, что ничья окажется в пользу Реала, который только и ждет возможности, дабы увеличить свой отрыв от преследователей.