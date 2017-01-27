Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не признает вчерашнее поражение от Халл Сити 1:2.

Вчера МЮ уступил Халлу в полуфинале Кубка Лиги 1:2, но по сумме 2 матчей выиграл 3:2 и прошел в финал. До этого манкунианцы 17 матчей кряду не проигрывали.

Тигры открыли счет после того, как Джон Мосс назначил пенальти за фол Маркоса Рохо на Гарри Магуайре. Моуриньо отказался комментировать этот эпизод.

"Мы не проиграли, матч закончился 1:1. Я видел только 2 гола – Погба и их мяч, шикарный мяч. Это было 1:1, так что мы по-прежнему непобедимы. Думаю, 18 матчей без поражений – отличный результат", — отметил Моуриньо.

"Не видел первый гол Халла. Мы празднуем, мы в финале. Я не хочу говорить о пенальти или о выступлении. Игра была у нас в руках, под нашим контролем и кое-что произошло в ее начале. Матч был таким, каким мы хотели его видеть. Не буду ничего больше говорить, этого хватит. Я спокоен. Я хорошо вел себя на тренерской скамье – ни удалений, ни наказаний. Так что больше никаких слов".

26 февраля МЮ сыграет в финале с Саутгемптоном.