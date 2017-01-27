Англия

Главный тренер Лестера Клаудио Раньри признался, что владелец клуба обеспокоен нынешними результатами команды и просит ее как можно скорее обезопасить себя от вылета.

Действующие чемпионы Англии в нынешнем сезоне еще не побеждали на выезде в Премьер-лиге. После 22-го тура в активе Лис лишь 21 пункт.

Сегодня Лестер сыграет в 4-м раунде Кубка Англии против Дерби.

Раньери признался, что владелец клуба Вишай Шриваддханапрабха просит в первую очередь сохранить прописку в АПЛ.

"Владелец клуба сказал: "40 очков. 40 очков, пожалуйста, если потом что-то получится – отлично, но для начала – 40 очков", — признался Раньери.

"Конечно же, он недоволен, это нормально. Но Вишай очень хорошо знает, что мои амбиции, возможно, даже выше, чем у него. Каждый матч для нас очень важен".

31 января Лисы постараются набрать очередные очки на пути к показателю в 40 пунктов в выездном матче против Бернли.