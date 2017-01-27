Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер не согласен с вингером команды Тео Уолкоттом, который сравнил его со знаменитым актером Аль Пачино.

Тео Уолкотт на данный момент является главным старожилом Арсенала – более 10 лет уже он играет за лондонцев под руководством Венгера. В одном из интервью Уолкотт сравнил Арсена с Аль Пачино.

"Знаете, скажу честно: я очень плохой актер. Поэтому меня ну никак не сравнить с Аль Пачино!", — заявил Венгер.

"Мог бы я стать актером? Нет, не думаю. Я говорю со своими эмоциями, иногда это получается лучше, иногда хуже – как и у всех людей, которые много говорят. В конце концов, я даже не помню, что говорил!"