Голкипер Севильи Сальваторе Сиригу может продолжить свою карьеру в Англии.
Сальваторе Сиригу (справа), ФК СЕВИЛЬЯ
27 января 2017, 21:51
Несколько дней назад стало известно, что Челси приступил к поиску голкипера, способного при необходимости заменять основного вратаря команды Тибо Куртуа.
Связано это с тем, что в ближайшее время резервный голкипер Пенсионеров Асмир Бегович может покинуть команду.
В прессе писали об интересе Синих к вратарям Селтика, Галатасарая и Эспаньола Крэйгу Гордону, Фернандо Муслере и Диего Лопесу соответственно.
Теперь, как информирует Tuttomercatoweb, Челси рассматривает вариант с приглашением в команду стража ворот Севильи Сальваторе Сиригу
Напомним, Сиригу выступает за Нервионцев на правах годичной аренды из ПСЖ. В текущем сезоне 30-летний итальянец провел за Севилью всего два матча в чемпионате Испании.