Англия

Голкипер Севильи Сальваторе Сиригу может продолжить свою карьеру в Англии.

Несколько дней назад стало известно, что Челси приступил к поиску голкипера, способного при необходимости заменять основного вратаря команды Тибо Куртуа.

Связано это с тем, что в ближайшее время резервный голкипер Пенсионеров Асмир Бегович может покинуть команду.

В прессе писали об интересе Синих к вратарям Селтика, Галатасарая и Эспаньола Крэйгу Гордону, Фернандо Муслере и Диего Лопесу соответственно.

Теперь, как информирует Tuttomercatoweb, Челси рассматривает вариант с приглашением в команду стража ворот Севильи Сальваторе Сиригу

Напомним, Сиригу выступает за Нервионцев на правах годичной аренды из ПСЖ. В текущем сезоне 30-летний итальянец провел за Севилью всего два матча в чемпионате Испании.