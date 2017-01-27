Англия

Полузащитник английского Халл Сити и сборной Шотландии Роберт Снодграсс заключил трудовое соглашение с Вест Хэмом.

Стоит отметить, что 29-летний атакующий хавбек защищал цвета Тигров с лета 2014 года.

Как сообщает официальный сайт Вест Хэма, Снодграсс поставил свою подпись под личным контрактом, который рассчитан на 3,5 года.

Отмечается, что сумма сделки составила 10,2 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне шотландец отыграл за Халл Сити во всех турнирах 24 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.