В поединке 4-го раунда текущего розыгрыша Кубка Англии Дерби и Лестер сильнейшего не выявили.
lcfc.com
27 января 2017, 23:56
Дерби — Лестер 2:2
Голы: Д. Бент, 21, Брайсон, 40 — Д. Бент, 8 (в свои ворота), Морган, 86
Дерби: Карсон — Бэрд, Кио, Пирс, М. Олссон — Хьюз (Баттерфилд, 63), Б. Джонсон, Брайсон (А. Камара, 89) — Инс, Д. Бент, Расселл (Выдра, 84)
Лестер: Шмайхель — Симпсон, Морган, Хут, Фукс (Грэй, 46) — Олбрайтон (Муса, 74), Дринквотер, Кинг, Чилвелл — Оказаки (Марез, 64), Варди
Предупреждение: Пирс