Англия

Главный тренер Уотфорда Вальтер Маццарри сообщил об интересе других клубов к форварду Одиону Игало.

Напомним, ранее Игало привлек Вест Бромвич, однако сами Дрозды впоследствии отказались от идеи приобретения футболиста.

В интервью Bein Sports наставник Уотфорда Вальтер Маццарри рассказал об интересе других клубов к Игало.

"Уотфорд получил очень интересное предложение по Игало. Сейчас мы его оцениваем. Не хочу раскрывать все детали, но отмечу, что у нас есть даже несколько предложений. Китай? Все возможно", — сказал Маццарри.

В текущем сезоне Игало провел за Уотфорд 18 матчей в АПЛ и забил 1 гол.