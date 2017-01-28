Англия

Наставник Челси Антонио Конте не знает, покинет ли команду защитник Бранислав Иванович.

Иванович, которому в феврале исполнится 33 года, перешел в Челси зимой 2008. С тех пор он сыграл более 350 матчей за Пенсионеров.

Однако в нынешнем сезоне Иванович последний раз выходил в старте в матче против Арсенала в сентябре, который Синие проиграли. После этого Конте изменил формацию на 3-4-3, в которой Браниславу не находится места.

Слухи связывают серба с уходом в Зенит или различные клубы Премьер-лиги.

"Я не знаю, как обстоят дела с трансфером Ивановича", — признался Конте.

"Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна, а в этом месяце было много слухов".

Иванович будет в заявке Челси на сегодняшний матч Кубка Англии против Брентфорда, однако не факт, что он сыграет.

"Когда я перешел на игру в три защитника, кое-что поменялось. Конечно, мне приходится принимать решения", — заявил Конте.

"Я считаю, что и до этого момента Иванович остается членом команды".

Матч Челси с Брентфордом начнется сегодня в 17.00 по киевскому времени.