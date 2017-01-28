Англия

Кубок Англии. Арсенал слишком легко разгромил Саутгемптон

Подопечные Арсена Венгера совершенно не увидели сопротивления со стороны Святых, забив в их ворота пять безответных мячей (5:0).

Данни Уэлбек, arsenal.com

На стадии 1/16 финала Кубка Англии было сыграно лишь две встречи, в которых обе команды представляли АПЛ. В первом поединке Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас, а второй ровно также особой борьбы в себе не нес — Саутгемптон дома был деклассирован подопечными Венгера, который, впрочем, из-за своей дисквалификации наблюдал за игрой с трибун Сент-Мэри.



Отметим, что на стадии 1/32 финала Святые оставили позади Норвич, расправившись с Канарейками лишь в переигровке, а лондонцы в непростой игре победили Престон Норт Энд. Отметим, что Саутгемптон и Арсенал в этом сезоне уже встречались между собой в плей-офф Кубка Лиги, где Святые обыграли Канониров со счетом 2:0 — сейчас подопечные Клода Пюэля ждут финальную встречу, куда они добрались без единого пропущенного мяча, тем самым переписав историю Кубка Лиги.



Если там это команде Пюэля удалось, то в Кубке Англии Арсенал оторвался как следует, забив пять голов в ворота юного Харри Льюиса. Свой разгром лондонцы начали уже на пятнадцатой минуте матча, когда Лукас Перес прокатил сферу вперед на Данни Уэлбека, а тот в ближнем бою сумел переиграть вратаря — мяч от перекладины влетел в сетку ворот хозяев. А меньше чем через десять минут Данни Уэлбек сделал дубль, на этот раз переиграв кипера в ближнем бою после дальнего заброса со стороны Окслейд-Чемберлена — 2:0.



Попытки отыграться со стороны Саутгемптона были довольно таки вялые, да и вообще Святые не было похожи сами на себя. Слишком мало остроты исходило с их стороны, что в результате привело к третьему голу Арсенала еще в первом тайме. Уэлбек помимо двух мячей записал на свой счет еще и ассист, а замкнул его передачу и начал путь к своему хет-трику Тео Уолкотт.



Во второй половине поля обе команды никуда уже не спешили. Саутгемптон принял поражение и доигрывал матч как мог, в то время как Канонирам рвать жилы и изо всех сил идти вперед не было никакого смысла. Однако, даже несмотря на все это Арсенал забил во второй половине еще дважды — оба мяча на счету Тео Уолкотта. Сперва Уолкотт, который к слову является воспитанником академии Саутгемптона отправил мяч в сетку ворот Льюиса после прострела Санчеса, а затем Тео после быстрой контратаки с паса все того же чилийца легко разобрался с вратарем с пределов штрафной за пять минут до конца основного времени — 5:0.



В итоге Арсенал добывает легкую победу и отправляется в 1/8 финала, тем самым отомстив Святым за четвертьфинал Кубка Лиги.



Football.ua



Саутгемптон – Арсенал 0:5

Голы: Уэлбек, 15, 22, Уолкотт, 35, 69, 84



Саутгемптон: Льюис — Мартина, Гардош, Стивенс, Маккуин — Рид, Класи, Хойбьерг, Симс – Исгроув (Тадич, 64), Лонг (Редмонд, 65)



Арсенал: Оспина — Бельерин, Мустафи, Холдинг, Гиббз — Рейне-Аделайде (Ивоби, 72), Мэйтленд-Найлз, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен — Лукас Перес, Уэлбек (Санчес, 65)