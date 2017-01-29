Англия

Football.ua при поддержке бренда Carling — официального партнера английской Премьер-лиги — представляет лучший гол прошедшего тура АПЛ по версии украинских болельщиков.

Украинские болельщики отдали большинство своих голосов за великолепный гол со штрафного в исполнении Уэйна Руни в ворота Сток Сити. Как и неделей ранее шедевральный мяч Энди Кэрролла, у гола ветерана МЮ не было конкурентов — за него отдали свои голоса 71% респондентов.

Полные результаты голосования приводим ниже:

Напомним, гол Руни не только принес МЮ трудовую ничью в Сток-он-Тренте, но и сделал Уэйна лучшим бомбардиром в истории Красных дьяволов — теперь на счету форварда 250 голов за Юнайтед.

Предлагаем еще раз вспомнить лучшие пять голов прошлого тура АПЛ.