Англия

Саутгемптон находится на продвинутой стадии переговоров по вратарю Ниццы Муэзе Хассене.

GFFN со ссылкой на локальные СМИ информирует о том, что 21-летний француз тунисского происхождения близок к уходу в Саутгемптон.

Святые хотят арендовать стража ворот с возможностью выкупа. Наставник Сотона Клод Пюэль хорошо знаком с возможностями Муэза Хассена, ведь работал в Ницце с 2012-16.

В нынешнем сезоне вратарь не играл. Голкипер провел пять матчей за U-21 сборной Франции.

Первым номером в английской команде является Фрейзер Форстер.