Англия

Менеджер Челси Антонио Конте нуждается в услугах нападающего Сассуоло Доменико Берарди.

По данным итальянского издания La Repubblica, итальянский специалист обратился к руководству Синих с просьбой приобрести 22-летнего нападающего неро-верди на следующий сезон.

Напомним, что в услугах Берарди заинтересованы такие клубы Серии А, как Интер, Рома и Милан, а Ювентус имеет договоренность с Сассуоло о том, что может выкупить игрока за 25 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой итальянец провел 4 месяца в лазарете из-за серьезной травмы.

Всего в активе Берарди 90 матчей в Серии А, 40 голов и 25 результативных передач.