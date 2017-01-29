Несмотря на проигрыш в битве за Роберта Снодграсса, Бернли остается активным накануне закрытия трансферного окна.
шон дайч, sky sports
29 января 2017, 18:25
Напомним, экс-хавбек Халл Сити предпочел Вест Хэм и отклонил вариант с переходом в Бернли. Бордовые давали 10 миллионов фунтов (Молотобойцы приобрели за 10,2), но лондонский клуб футболист посчитал более перспективным.
Бернли связывают интересом с вингером Норвича Робби Брэди.
"Пока ничего конкретного, нужно просто подождать и потом смотреть, что будет. Несколько переговоров в процессе, будут ли они успешны — узнаем после дедлайна", — сказал менеджер Бернли Шон Дайч.
Напомним, после 22-х туров Бордовые идут 13-ми.