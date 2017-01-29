Англия

Несмотря на проигрыш в битве за Роберта Снодграсса, Бернли остается активным накануне закрытия трансферного окна.

Напомним, экс-хавбек Халл Сити предпочел Вест Хэм и отклонил вариант с переходом в Бернли. Бордовые давали 10 миллионов фунтов (Молотобойцы приобрели за 10,2), но лондонский клуб футболист посчитал более перспективным.

Бернли связывают интересом с вингером Норвича Робби Брэди.

"Пока ничего конкретного, нужно просто подождать и потом смотреть, что будет. Несколько переговоров в процессе, будут ли они успешны — узнаем после дедлайна", — сказал менеджер Бернли Шон Дайч.

Напомним, после 22-х туров Бордовые идут 13-ми.