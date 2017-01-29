Англия

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас прокомментировал вклад молодежи в победу над Брентфордом (4:0) в матче Кубка Англии.

Нэйтан Аке сыграл первый матч за лондонцев после того, как его отозвали из аренды в Борнмуте.

"Прекрасный матч в исполнении Аке", — сказал Фабрегас, оценивая вклад 21-летнего футболиста, который сначала играл на позиции винг-бэка, а затем сместился в тройку обороны.

"С тех пор, как я тут, он уже тренировался с командой во время предсезонной подготовки, и я всегда знал, что это отличный молодой игрок. Здорово, что все молодые ребята доказали, что они справляются в таких матчах".

"Победа была очень важна, потому что она дает уверенность, а стать уверенным в себе нелегко. Мы играем только в АПЛ и КА, поэтому не очень просто получить игровое время, но очень хорошо, что многие из них вышли на поле в этой встрече и показали тренеру, что будет, если они будут ему нужны".

"Лучше учиться на ошибках других, например, мы видели, что случилось с Ливерпулем. Ты получаешь важный урок еще до того, как ты выходишь на поле, и понимаешь, что надо выкладываться на 100%. Состав команды изменился, но все работали профессионально. Мы справились, выложились до конца, и мы довольны".

Теперь Челси ждет встреча с Ливерпулем, 31-го января (22:00).

"У нас есть три дня на подготовку, и я уверен, что тренер и команда сделают все, чтобы подготовиться к тому, что должно стать, я надеюсь, потрясающим поединком и закончиться нашей победой", — резюмировал испанский хавбек.