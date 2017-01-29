Англия

Сороки намерены вновь видеть в своих рядах полузащитника Орлов Андроса Таунсенда.

По информации издания Sky Sports, Ньюкасл готов расстаться с 22-летним конголезцем, чтобы вернуть Таунсенда.

Сообщается, что Сороки предложили Кристал Пэлас взять Мбемба в аренду.

Напомним, что Таунсед перебрался в стан Орлов из Ньюкасла минувшим летом за 13 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 21 поединок в АПЛ и 1 точный удар.

Что касается Мбемба, то в его активе 7 матчей в Чемпионшипе и 1 игра в Кубке Лиги.