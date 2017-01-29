Сороки намерены вновь видеть в своих рядах полузащитника Орлов Андроса Таунсенда.
Андрос Таунсенд, Getty Images
29 января 2017, 18:49
По информации издания Sky Sports, Ньюкасл готов расстаться с 22-летним конголезцем, чтобы вернуть Таунсенда.
Сообщается, что Сороки предложили Кристал Пэлас взять Мбемба в аренду.
Напомним, что Таунсед перебрался в стан Орлов из Ньюкасла минувшим летом за 13 миллионов фунтов.
В текущем сезоне на счету 25-летнего англичанина 21 поединок в АПЛ и 1 точный удар.
Что касается Мбемба, то в его активе 7 матчей в Чемпионшипе и 1 игра в Кубке Лиги.