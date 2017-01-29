Англия

Манчестер Юнайтед пробился в следующий раунд Кубка Англии, разгромив Уиган 4:0.

Манчестер Юнайтед, как и ряд других клубов АПЛ в рамках четвертого раунда Кубка Англии встречался с командой из нижних дивизионов страны – на Олд Траффорд пожаловал Уиган, который, впрочем, совсем недавно представлял Премьер-лигу. Главным событием стало попадание в стартовый состав Бастиана Швайнштайгера – немец вышел на поле с первых минут впервые за 385 дней.



Команда Жозу Моуриньо завладела инициативой, но вперед особо не лезла, а Латикс не собирался быть мальчиком для битья и при первой же возможности выбирался в контратаку. Гости нанесли первый удар в створ ворот в матче – Конноли проверил, как себя в рамке чувствует Ромеро.



Манкунианцы большую часть времени контролировали мяч в центре поля и создала минимум моментов. Свой шанс отметиться упустил Мхитарян, когда Генрих замыкал прострел Фосу-Менса, но не попал в цель. Когда казалось, что команды уйдут на перерыв с нулями на табло, хозяева открыли счет. Швайнштайгер навесил в чужую штрафную – Феллаини опередил соперника и головой отправил мяч в ворота. Один удар в створ – один гол. Идеально.



Второй тайм хозяева начали активно и создали пару моментов у ворот Хогарда – Фосу-Менса вышел один на один и пробил мимо, в Швайнштайгер угодил в защитника. Впрочем, второй гол Манчестер быстро забил. Мартиаль эффектно забросил мяч на линию вратарской, где Смоллинг выиграл воздух и удвоил преимущество.



После этого Уиган попросту расклеился, а Манчестер порадовал своих болельщиков парочкой забитых голов. Манкунианцы провели образцово-показательную контратаку три в пять, которую результативно закончил Генрих Мхитарян. Четвертый мяч в воротах Латикс побывал после навеса с корнера, который замкнул Бастиан Швайштайгер.

4:0 – Манчестер Юнайтед в непринужденном стиле громит Уиган и проходит в следующий раунд Кубка Англии.

Football.ua

Манчестер Юнайтед — Уиган 4:0

Голы: Феллаини, 44, Смоллинг, 57, Мхитарян, 74, Швайншайгер, 81

Манчестер Юнайтед: Ромеро (Перейра, 80) — Фосу-Менса (Туанзебе, 68), Смоллинг, Рохо, Шоу — Феллаини (Эррера, 70), Швайнштайгер — Мхитарян, Мата, Мартиаль — Руни

Уиган: Хогард — Бакстон, Берн, Конноли, Уорнок — Якобс, Морси — Пауэр, Макдональд (Браун, 76), Перкинс (Вилдсхут, 60) — Григг

Предупреждения: Феллаини — Бакстон