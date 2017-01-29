Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что этой зимой команду может покинуть только лишь полузащитник Эшли Янг.

"Единственный игрок, который может покинуть МЮ этой зимой, — это Эшли Янг. Я жду решение по этому футболисту", — цитирует Моуриньо официальный сайт манкунианцев.

"Я бы очень хотел, чтобы Эшли остался, и я не буду рад его уходу. Однако именно Янг является единственным игроком нашей команды, о возможности ухода которого я проинформирован".

"Именно поэтому сейчас Янг не получает игровое время. Я даю шансы проявить себя другим футболистам. Не знаю наверняка, уйдет он или нет, однако если бы я мог выбирать, то Эшли наверняка бы остался в МЮ".

В текущем сезоне Янг провел за Ман Юнайтед лишь 4 матча в АПЛ.